Euro
8.98
Dolar
7.57
BIST 100
1,111.35
Altın
1,954.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her alanında eşit olmadığını biliyoruz." dedi.

Tolga Albay   | 18.09.2020
Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

İzmir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde yaptığı açıklamada, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her alanında eşit olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı. 

"İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü"

İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını belirten Koca, "Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

"Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Koca, konuşmasında şunları kaydetti:

"Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 372 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz
İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor
Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı: Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur

Benzer haberler

İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 372 bini aştı

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi

Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi
İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor

İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 91 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 91 bini geçti