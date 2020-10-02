İran'da 187 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 26 bin 567 oldu.
Tahran
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında 187 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 552 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 567'ye, vaka sayısının da 464 bin 596'ya çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 137'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 385 bin 264'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 4 milyon 67 bin 861 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.