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Dünya

'Suudi Arabistan İran'la savaş istemiyor'

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, "İran'la savaş istemediklerini ancak bölgedeki durumun normalleşmesinin İran'a bağlı olduğunu" söyledi.

Ahmet Dursun   | 30.05.2019
'Suudi Arabistan İran'la savaş istemiyor'

Ankara

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran ile son haftalarda gittikçe tırmanan gerginliği değerlendirdi. 

Bölgedeki durumu oldukça hassas olarak niteleyen Cubeyr, "Savaş istemediğimizi ve ne pahasına olursa olsun savaşı önleyeceğimizi söyledik. İranlılar durumun normal hale gelmesini istiyorsa bunu görmelidir." dedi.

İran'ın bölgedeki ülkelere müdahale ettiğini söyleyen Cubeyr, Tahran'ın suçlamaları reddettiğinin hatırlatılması üzerine, "İran'ın suçlamaları reddetmesi gülünç çünkü bütün işaretler İranlıların ülkelere silah soktuğunu gösteriyor. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası soruşturmalar söylüyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik bir saldırı ihtimalinin sorulması üzerine Cubeyr, "Bu doğru değil. Savaş bölgedeki herkese zarar verecektir. Biz ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınacağımızı çok açık bir şekilde belirttik ancak top şu anda İran'ın sahasında." ifadelerini kullandı.


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