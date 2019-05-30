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Dünya, Venezuela

Oslo'daki Venezuela görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Venezuela hükümeti ile muhalifler arasındaki Oslo görüşmelerinin ikinci turu anlaşmasız tamamlandı. Taraflar müzakereye devam etme niyetlerini vurguladı.

Emre Karaca   | 30.05.2019
Oslo'daki Venezuela görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Ankara

Norveç, Venezuela hükümet ile muhalifler arasında arabuluculuk yaptığı görüşmelerin süreceği bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet ile muhalefet temsilcileri arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği, tarafların müzakereyi sürdürme eğilimde olduğunu belirtti.

Bakan Soreide, çarşamba günü sonuçlanan görüşmelerin ikinci turunun ardından yaptığı açıklamada, "Taraflar siyasi ve ekonomik meseleler ile seçim konusunda üzerinde mutabık kalınacak anayasal çözüm arayışını devam ettirme isteklerini gösterdiler." dedi.

Soreide, sürecin bütünlüğünün korunması ve sonuç elde edilebilmesi için tarafları basın açıklamalarına azami dikkati göstermeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Devlet Başkanı Maduro da ülkesinde devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelerin varlığını doğruladı.

Görüşmelerden barışçıl çözüm çıkmasını umduğunu dile getiren Maduro, "Norveç'teki heyetimizin çabalarıyla gurur duyuyorum. Venezuela muhalefetiyle yaptığımız yapıcı diyalogdan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Muhalifler de görüşmelerin ardından yayımladıkları açıklamada, müzakerelerde henüz anlaşma olmamasına rağmen krize çözüm bulmak için Norveç'le çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamada muhalifler, Maduro yönetiminin istifasının ardından geçici hükümet kurulması ve ülkenin seçime götürülmesini öngören geçiş sürecine ilişkin kararlılıklarında herhangi bir değişim olmadığını kaydetti.

Taraflar, bu ayın başında ilk kez Norveç'in çağrısı üzerine müzakere edebilmek için Oslo'ya gelmiş ve Norveçli yetkililerle ayrı ayrı görüşmüştü.

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