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Dünya

Venezuela'yı suçlamak isteyen Duque BM'ye yanlış fotoğraf verdi

Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin, Venezuela'nın silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu desteklediği iddiasını ispatlamak için BM'ye yanlış fotoğraf verdiği ortaya çıktı.

Lokman İlhan   | 27.09.2019
Venezuela'yı suçlamak isteyen Duque BM'ye yanlış fotoğraf verdi

Bolivar

Venezuela'nın Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu (ELN) desteklediği iddiasını Birleşmiş Milletlere (BM) ispatlamak isteyen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, ülkesinde çekilmiş bir fotoğrafı Venezuela'da çekilmiş gibi sunduğu tespit edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen muhaliflere uzun süredir açık destek veren Kolombiya Devlet Başkanı Duque, sosyal medya hesabından, BM 74. Genel Kurulu'nda Venezuela'nın teröre destek verdiğine dair kürsüde dile getirdiği iddialara ilişkin belgeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini duyurdu.

Söz konusu belgelerin bazılarını da aynı hesaptan paylaşan Duque, ELN militanlarının Venezuela'da ilkokullarda eleman kazanmak için faaliyet gösterdiğini iddia eden bir notla da fotoğraf yayımladı.

Kolombiya basını ise kısa süre sonra fotoğrafın Duque'nin öne sürdüğü gibi 2016'da Venezuela'nın Tachira eyaletinde değil 2015'te Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesi kırsalında çekildiği yönünde haber yaptı.

El Colombiano gazetesi ise fotoğrafın bizzat kendi arşivlerine ait olduğunu duyurdu ve çekim yılını gösteren ekran görüntülerini yayımladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Venezuela'nın uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi" olduğunu iddia etmiş, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Duque'ye verdiği cevapta Kolombiya'nın "en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke" olduğunu öne sürmüştü.


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