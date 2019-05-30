Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
89,523.75
Altın
1,280.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kabil'de harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Mareşal Fahim Harp okuluna düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 30.05.2019
Kabil'de harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Mareşal Fahim Harp okulu giriş kapısında patlattığını söyledi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

Afganistan'da çatışma: 21 ölü

Afganistan'da çatışma: 21 ölü

Rusya'dan Afganistan'daki yabancı güçlere çekilme çağrısı

Kabil'de bakanlık personelini taşıyan araca bombalı saldırı: 10 yaralı

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı
'Afganistan için barış bir önceliktir'

'Afganistan için barış bir önceliktir'
TİKA'dan Afganistan'daki yoksul ailelere ve öğrenci yurtlarına yardım

TİKA'dan Afganistan'daki yoksul ailelere ve öğrenci yurtlarına yardım