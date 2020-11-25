Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi
Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Eş-Şakik kentinin Kızıldeniz kıyısındaki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu, tankerde hasar oluştuğu kaydedildi.
Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.