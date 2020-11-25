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Dünya

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Çağrı Koşak   | 25.11.2020
Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Eş-Şakik kentinin Kızıldeniz kıyısındaki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu, tankerde hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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