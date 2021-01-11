Euro
9.12
Dolar
7.48
BIST 100
1,540.75
Altın
1,847.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı”
logo
Dünya, Koronavirüs

New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu

New York'un iki bölgesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.

Mücahit Oktay   | 11.01.2021
New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York'un ilçelerinden Brooklyn ve Bronx'ta kuruluşu tamamlanan mega aşı merkezlerinin, pazartesiden itibaren resmen faaliyete geçecek ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak. İlk olarak sağlık çalışanları aşı olacak.

Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler ve itfaiyeciler gibi temel hizmet çalışanlarının yanı sıra 75 yaş üstü yaşlılar da pazartesi gününden itibaren bu merkezlere gelerek aşı olabilecek.

AA ekibinin hazırlık çalışmalarını görüntülediği Brooklyn'deki Army Terminal Sunset Park'ta kurulan merkezde, bugünden itibaren kısmi aşı çalışmaları başladı, bazı sağlık çalışanlarına Amerikan Gıda ve Sağlık Dairesinden (FDA) ön onay alan Moderna aşısı vuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo dün yaptığı açıklamada, şu ana kadar New York'a 540 bin dozdan fazla aşının ulaştığını ve yeni açılan aşı merkezlerine dağıtıldığını duyurmuş, komşu eyalet New Jersey'de de Vali Phill Murphy 200 bin doz aşının kendilerine ulaştığını ve hızlıca bu sayının artacağını ifade etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ heyeti bu hafta Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e gidecek
New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda 4 kişide Kovid-19'un yeni türü tespit edildi
Meksika’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu

New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu

Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Rusya'da Kovid-19’un daha hızlı bulaşan türüne rastlandı

Rusya'da Kovid-19’un daha hızlı bulaşan türüne rastlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti