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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca 'Hayat eve sığar' paylaşımıyla evde kalmanın önemini hatırlattı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 22.03.2020
Bakan Koca 'Hayat eve sığar' paylaşımıyla evde kalmanın önemini hatırlattı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.

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