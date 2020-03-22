Bakan Koca 'Hayat eve sığar' paylaşımıyla evde kalmanın önemini hatırlattı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.
Hayat Eve Sığar. #HayatEveSığar pic.twitter.com/4F4Yt6jDVl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.