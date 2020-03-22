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Dünya, Koronavirüs

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi

ABD Senatosundaki önemli isimlerden Cumhuriyetçi Rand Paul, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu süreçte karantina altında olduğunu açıkladı.

Hakan Çopur   | 22.03.2020
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Senatosundaki önemli isimlerden Cumhuriyetçi Rand Paul'e ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, senatörün tedbir amaçlı yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

"Senatör şu anda kendisini iyi hissediyor ve karantinada. Kendisinde belirti yoktu, yoğun seyahat ve etkinlik takvimi dolayısıyla tedbir amaçlı test yaptırmıştı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Paul'ün son dönemde hasta herhangi biriyle doğrudan temasının olduğunu hatırlamadığı belirtildi.

Böylece Paul, ABD Senatosunda Kovid-19 tespit edilen ilk isim oldu.

Karantina süresini doldurmasının ardından senatörün Senato'daki görevine devam edeceği kaydedilen açıklamada, senatörün ofisindeki çalışanların son 10 gündür uzaktan çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Daha önce Temsilciler Meclisi Florida vekili Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Ben McAdams'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in testleri ise negatif çıkmıştı.

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