Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneyindeki Huzistan eyaletinin Irak sınırında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 22.03.2020
İran'da 4 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran’ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şuşter ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şuşter ilçesinin Guriye bölgesi olan deprem yerel saatle 22.01'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca 'Hayat eve sığar' paylaşımıyla evde kalmanın önemini hatırlattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi
Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı
Sanatçılar 'Evde kal' çağrısını müzikle yapacak

Benzer haberler

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi

İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi

Elazığlı depremzedelerin kuzu sevinci

Elazığlı depremzedelerin kuzu sevinci

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem