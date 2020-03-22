Euro
6.71
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği

Havalimanlarının güvenliğini sağlayan emniyet mensupları, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.

Orhan Onur Gemici   | 22.03.2020
Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çeşitli illerdeki havalimanlarında görevli emniyet mensupları, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda polisler, "Bu büyük mücadelede fedakar sağlık çalışanlarımızın yanındayız, destekliyoruz.", "Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." şeklinde destekleyici ifadeler kullandı.

Polislerin sağlık çalışanlarını alkışladığı video, "Evde hayat var." mesajıyla sona eriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gaziantep FK'den Sumudica açıklaması
Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak

Benzer haberler

Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi

Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı