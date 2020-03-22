Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği
Havalimanlarının güvenliğini sağlayan emniyet mensupları, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.
Ankara
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Çeşitli illerdeki havalimanlarında görevli emniyet mensupları, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda polisler, "Bu büyük mücadelede fedakar sağlık çalışanlarımızın yanındayız, destekliyoruz.", "Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." şeklinde destekleyici ifadeler kullandı.
Polislerin sağlık çalışanlarını alkışladığı video, "Evde hayat var." mesajıyla sona eriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.