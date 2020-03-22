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Spor, Futbol, Koronavirüs

Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Bursaspor taraftarları, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından meşale yakarak destek verdi.

Sinan Balcıkoca   | 22.03.2020
Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Bursa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bursa'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, sağlık çalışanlarını alkışladı.

Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına moral için ellerindeki yeşil renkli meşaleleri yaktı. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren bazı taraftarlar da sokaklardan destek verdi.

Teksas Taraftar Grubu tribün lideri Enes Aydın, yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına kuvvet diledi.

Aydın, sağlık çalışanlarının zorlu süreçte hastalara yetişmeye çalıştığını anlatarak, "Hepsine ayrı ayrı teşekkür etsek azdır. Ülkemizde böyle bir olayın yaşanması bizi üzse de vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına engel olmamız lazım. Elimizden gelen desteği biz de taraftarlar olarak vermeye çalışıyoruz. Tekrar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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