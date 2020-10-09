Euro
9.36
Dolar
7.94
BIST 100
1,150.49
Altın
1,909.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 897 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son 48 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Recep Şakar   | 09.10.2020
Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı

Queensland

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 897 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son 48 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak, ilk can kaybının da 1 Mart'ta kaydedildiği ülkede çoğunluğu virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde olmak üzere toplam 897 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Avustralya genelinde iki gündür can kaybı yaşanmadı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüse yakalanan 27 bin 222 Avustralyalıdan, 24 bin 807'si sağlığına kavuşurken 809'u Victoria'da olmak üzere hayatını kaybeden 897 kişiden, 53'ü NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde ölmüştü.

Halen 267 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 3'ü yoğun bakım ünitesinde 31 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

Yeni Zealand'da 41 Kovid-19 vakası var

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 597 testin sonucunda Hindistan'dan ülkeye dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Söz konunu kişilerin otelde karantina alındıklarını ve yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 41'e çıktığını duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 1 Kovid-19'lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda'daki aktif vakaların tamamı yurt dışından ülkeye dönelerden oluşuyor.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1866 kişiden, 1800'ü sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı

Avustralya'da Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı

Trump: Cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak istiyorum

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

IMF: Sıkı karantina önlemleri ekonomik toparlanmayı hızlandırabilir

IMF: Sıkı karantina önlemleri ekonomik toparlanmayı hızlandırabilir