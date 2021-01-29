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Sağlık, Koronavirüs

AstraZeneca'nın aşısına AB'de kullanım onayı için tavsiye kararı çıktı

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.01.2021
AstraZeneca'nın aşısına AB'de kullanım onayı için tavsiye kararı çıktı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilaç firması AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etti.

AB Komisyonunun vereceği onayın ardından AstraZeneca'nın aşısı AB'de kullanılabilecek üçüncü Kovid-19 aşısı olacak.

EMA'dan yapılan açıklamada, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde kullanılabileceği belirtildi. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da 24 bin kişinin katıldığı 4 klinik deneyin sonuçlarının incelendiği kaydedilen açıklamada, aşnın 18 yaşın üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 4 ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, çalışmalardaki katılımcıların büyük çoğunluğunun 18 ile 55 yaş arasında olduğu, 55 yaş üzerindeki kişilerde aşının ne kadar işe yaradığını gösterecek yeterli verinin henüz bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Ancak bu yaş grubunda bir bağışıklık tepkisi görüldüğü için koruma beklenmektedir. Diğer aşılardan elde edilen tecrübelere dayanarak EMA uzmanları daha ileri yaşlardaki kişilerde aşının kullanılabileceğini değerlendirmektedir." denildi.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti.

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