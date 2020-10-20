AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hatay
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.