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Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Adam Abu-bashal   | 07.03.2021
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi

Abuja

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 3 milyon 986 bin 533'e, can kaybı sayısı 105 bin 718'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 986 bin 533'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 549 bin 558'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi.

Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya, ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başladı.

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