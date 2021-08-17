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Koronavirüs

Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs vaka sayılarının hızla yükseldiğini belirterek, "Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artıyor. Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik." dedi.

İlhami Erkılıç   | 17.08.2021
Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü

Erzurum

Kent genelinde hem aşılama oranının arttırılması hem de vaka sayılarının düşürülmesi için sağlık ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık ekipleri kent merkezi ve ilçelerde ev ev dolaşıp aşı yapmanın yanı sıra hastaneler, kent meydanı, alışveriş merkezi ve havalimanında kurulan çadırlarda da vatandaşa randevusuz aşı hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç yaşlı her kesimden vatandaşı aşıya davet etti.

Günlük test sayılarının 2 bin geçtiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımız hızla yükseliyor. Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artıyor. Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik. Ne diyebiliriz ki başka, tablo bu şekilde ve çok şeyi anlatıyor zaten. Yine son günlerde çevrenizden, yakınlarınızdan çokça insanın hastalığa yakalandığını görüyor, duyuyorsunuz. Canlarımız yanıyor. Bir kez daha uyarmak istiyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Maske, sosyal mesafe, kalabalıklardan uzak durma, bizim tekrar sıkıca uygulayacağımız kurallar olmalı ve canlarımız yanmadan mutlaka aşıyla kendimizi bağışık kılmalıyız."

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