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Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de, son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 264 yeni vaka kaydedildi.

Mustafa Deveci   | 07.03.2021
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği ve bazı kentlerinde karantina uygulaması başlatılan Filistin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki artış devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 264 kişinin testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 365'e, toplam vaka sayısının da 222 bin 903'e yükseldiği ifade edildi.

Vakalardan 2 bin 95'inin Batı Şeria'da, 169'unun da Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Hastalardan 146'sının durumunun ağır olduğu, 198 bin 270 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Filistin yönetimi, salgının yayılmasını önleyebilmek için dünden itibaren Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde 1 haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve aşı sıkıntısı nedeniyle Batı Şeria'da vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yeterli miktarda aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz SputnikV aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 20 bin dozluk SputnikV aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

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