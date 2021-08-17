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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 600'ü geçti

İsrail'de yeni tip koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı aylar sonra 8 bin 600'ü aştı, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 694'e yükseldi.

Mustafa Deveci   | 17.08.2021
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 600'ü geçti

Kudüs

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 bin 646 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 26 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 694'e, toplam vaka sayısının 951 bin 225'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 55 bini geçtiği ülkede hastalardan 559'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının, 1 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlamıştı.

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