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Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 70 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya yükseldi.

Gökhan Kavak   | 11.01.2021
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 70 bini geçti

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 847 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 480 bin 546'ya çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.

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