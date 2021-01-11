Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 70 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya yükseldi.
Hartum
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 847 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 480 bin 546'ya çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.