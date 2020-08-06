Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 8 kişi öldü
Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü.
Yeni Delhi
Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü.
NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Ahmedabad şehrindeki Shrey Hastanesinde sabah erken saatlerde yangın çıktı.
Yetkililer yangının çıkmasının ardından 45 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini, 3'ü kadın 8 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.