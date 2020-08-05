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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 529 bin 877'ye yükseldi.

Gökhan Kavak   | 05.08.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 559 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 529 bin 877'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 414 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 9 bin 298'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 529 bin 877'ye yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 113 bin 191 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 377 bin 266'sı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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