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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 305'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 05.08.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi

Ile-de-France


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1695 artışla 220 bin 746'ya yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 305'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 148 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 142 artarak 82 bin 460 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı tekrar düşüşe, vaka sayıları ise artışa geçti.

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