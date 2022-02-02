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Dünya

Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi

Yusuf Özcan   | 02.02.2022
Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için Rusya'ya gidebileceğini söyledi.

Macron, Tourcoing kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin İçişleri Bakanları ile yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyduğunu ifade eden Macron, Ukrayna konusunda önceliğinin, gerilimin düşmesi ve Minsk Anlaşmaları temelinde siyasi çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Macron, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gelecek saatlerde yapacağı telefon görüşmelerinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu kaydetti.

Emmanuel Macron, ilerleyen saatlerde ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile de telefonda görüşeceğini söyledi.


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