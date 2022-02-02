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Dünya

Vucic, ABD Batı Balkanlar ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcileriyle görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak’ı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da kabul etti.

Ahmet Nurduhan   | 02.02.2022
Vucic, ABD Batı Balkanlar ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcileriyle görüştü Fotoğraf: Milos Miskov/ AA

Belgrad

Vucic, kabulde, Sırbistan’ın Priştine ile imzalanan tüm geçerli anlaşmaların yükümlülüğünü yerine getirdiğini belirterek, "Priştine makamları yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınıyor. Bu eylemler, müzakerelerin devam etmesine büyük ölçüde zarar veriyor." dedi.

Priştine’nin provokasyonları ve gerçekçi olmayan beklentilerinin görüşmelerin seyrine engel olduğunu aktaran Vucic, "Sırbistan, ABD ve AB’nin bölgede istikrarı sağlama çabalarına saygı duymaktadır." diye konuştu.

Vucic, "Her iki yetkilinin yararlı yaklaşımlarının Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalogda tarafsızlık ortamının sağlanmasına büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Escobar ve Lajcak ise görüşmede, Belgrad ile Priştine arasındaki yapıcı diyaloğun sürdürülmesi her iki tarafın diyalogdan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, Batı Balkanlar’ın AB’ye entegrasyonuna desteklerini iletti.

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