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Dünya, Koronavirüs

Hindistan’da son 24 saatte Kovid-19’dan ölen olmadı

Ülkede 2020 yılı Mart ayından bu yana ilk kez son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Şeyma Uzundere   | 08.11.2022
Hindistan’da son 24 saatte Kovid-19’dan ölen olmadı

Ankara

Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan’da ilk kez son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Son 24 saatte 625 yeni vakanın görüldüğü ülkede, 9 Nisan 2020’den bu yana en düşük günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ayrıca 2020 yılı Mart ayından bu yana ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaşanmadığı bir gün oldu.

Hastalıktan iyileşme oranları yüzde 98,78’e çıktı.

Salgında en fazla vakanın görüldüğü 2’nci ve en çok ölümün kaydedildiği 3’üncü ülke konumunda olan Hindistan’da, bugüne kadar 44 milyon 662 bin 141 kişi Kovid-19’a yakalandı, 530 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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