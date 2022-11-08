Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda artış
Almanya'daki mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda artış meydana geldiği bildirildi.
Berlin
Hükümetin, Sol Parti milletvekili Clara Bünger'in soru önergesine verdiği cevabı haberleştiren Neuen Osnabrücker Zeitung, bu yılın ilk 9 ayında mülteci yurtlarına yönelik 65 saldırı gerçekleştirildiğini yazdı.
Haberde, mülteci yurtlarına yönelik 2021'de toplam 70 saldırının kayıtlara geçtiği, bu yılın 9 ayında 65 saldırı yapılmasının bu anlamda önemli bir artışı gösterdiği vurgulandı.
Ekim ayında yapılan saldırıların henüz istatistiklere girmemesi nedeniyle yıl sonuna kadar bu sayının daha da artmasının beklendiği belirtilen haberde, son zamanlarda mülteci barınaklarına yönelik saldırılardaki artışın dikkati çektiği, bunun ise Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen sığınmacıların sayısındaki artıştan kaynaklandığı kaydedildi.
Barınma yerlerinin haricinde sığınmacılara ya da mültecilere yönelik 711 saldırı yapıldığı, bunun da neredeyse her gün en az iki sığınmacının saldırı kurbanı olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.
Gazeteye konuşan Clara Bünger, bu konudaki endişelerini dile getirerek, "Mültecilere yönelik saldırılar ya da mültecilerin barındığı yerlere yapılan saldırılar hakkında bir şeyler okumadan neredeyse gün geçmiyor. Durum çok tehlikeli. Tüm demokratik güçlerden sağcı ve ırkçı şiddete açıkça karşı çıkmalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Mülteci krizinin en yoğun olduğu 2015'te, mülteci yurtlarına yönelik 1047 saldırı kaydedilmişti. Bu tür suçların sayısı 2017'de 284 iken, 2020'de 84, 2021'de ise 70 olarak kayıtlara geçmişti.
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