İtalya, kurtardığı göçmenleri tahliye etmek isteyen üçüncü STK gemisine izin verdi
Göçmenlerin bir kısmının "seçme" usulüyle tahliye edildiği ilk iki STK gemisinde, inmesine izin verilmeyenlerin psikolojik durumları ağırlaşıyor.
Roma
İtalya, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Almanya merkezli "Mission Lifeline International" isimli sivil toplum kuruluşuna (STK) ait "Rise Above" gemisine kurtardığı 89 göçmeni tahliye edebilmesi için güvenli liman verdi.
İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalyan makamları Rise Above gemisinin Reggio Calabria kentine yanaşmasına izin verdi. Sabaha karşı Reggio Calabria'ya ulaşan gemideki 40'ı çocuk 89 göçmenin tahliyesine başlandı.
Akdeniz'de kurtardıkları göçmenlerle 6 Kasım'da Katanya limanına yanaştırılan ve kurtardıkları göçmenlerin sadece bir kısmını tahliye edebilen iki STK gemisinin limandaki bekleyişi ise sürüyor.
Gemilerden inmesine izin verilmeyen göçmenlerin durumu ağırlaşıyor
Fransa merkezli STK Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait Geo Barents gemisindeki 572 düzensiz göçmenden sadece 358'i tahliye edilebilirken, gemiden inmesine izin verilmeyen 214 göçmenden 2'si dün denize atlayarak karaya çıkmaya çalıştı. Denize atlayan göçmenlerin yeniden gemiye dönmeyi reddettikleri ve geminin yanaştığı yerde tutuldukları bildirildi.
MSF yetkililerinden Juan Matias Gil, gemide bırakılan göçmenlerin psikolojik durumunun her geçen gün daha da ağırlaştığını belirtti.
Bu arada, Geo Barents'ten inmelerine izin verilmeyen göçmenlerin "Bize yardım edin (Help Us)" diye bağırdıkları ve "Yardım edin" yazılı dövizler açtıkları kaydedildi.
Humanity-1 gemisi, İtalyan hükümetinin kararlarını yargıya taşıyor
Katanya limanına yanaşmasına izin verilen ve güvertesindeki 179 göçmenden 144'ünü tahliye edebilen, güverteden inmesine izin verilmeyen 35 göçmenle limanı terk etmesi istenilen Almanya merkezli STK Sos Humanity'nin Humanity-1 isimli gemisinin yetkilileri, İtalyan hükümetinin kararlarını yargıya taşıyor.
Humanity-1 avukatlarının, İtalyan yetkililerinin limandan ayrılmalarına yönelik talimatın iptali için temyiz mahkemesine, güvertesinde tahliyesine izin verilmeyen 35 göçmenin de limana indirilmesi için Katanya mahkemesinde iki başvuruda bulunduğu belirtildi.
Humanity-1 gemisi kaptanı Joachim Ebeling, güvertedeki herkesi tahliye etmeden ayrılmalarının uluslararası deniz hukukuna aykırı bir hareket olacağı gerekçesiyle Katanya limanından ayrılmayacaklarını bildirmişti.
Öte yandan, daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde de düzensiz göçe karşı izlediği "kapalı liman" politikasıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, STK'lerin Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarmasını "organize edilmiş seyahatler" olarak niteledi.
Muhalefet partileri ise hükümeti "insanlık dışı" davranmakla suçladı.
İtalya basınında çıkan haberlerde de bir AB Komisyonu sözcüsünün İtalya'ya denizde göçmenleri kurtarmanın ahlaki ve yasal görev olduğunu hatırlattığı kaydedildi.
İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yılbaşından beri deniz yoluyla İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 88 bin 100 oldu.
Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu
Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.
Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupalı devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte güçlük yaşıyor.
Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.
Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.