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Sağlık, Koronavirüs

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Biontech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor

Avrupa Birliğinin İlaç Düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Biontech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısının, 12-15 yaş grubuna takviye dozu için değerlendirilmeye başlandığını duyurdu.

Selen Temizer   | 17.02.2022
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Biontech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor

Brüksel

EMA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değerlendirmenin yanı sıra, 16-17 yaş için başvurunun da alındığı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut aşıların ve tedavilerin Omicron'un BA.2 olarak bilinen alt varyantı için etkili olduğu da belirtildi.

İki farklı aşı uygulandığında ilk doz ile takviye dozu arasındaki aralığın kısa süre içinde güncelleneceğinin, 3 aya kadar kısaltılabileceğinin bildirildiği açıklamada, ikinci takviye dozların başlatılması için henüz yeterli kanıt olmadığı kaydedildi.

EMA, Kovid-19 aşıları ve tedavileriyle ilgili durumu haftalık olarak değerlendiriyor. EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor.

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AB'nin ilaç düzenleyicisi, Biontech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor
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