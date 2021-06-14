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Sağlık, Koronavirüs

ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

Emre Aytekin   | 14.06.2021
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi Fotoğraf: Hakan Nural - Anadolu Ajansı

Ankara

Şirket, ABD ve Meksika'da 18 yaş üstü yaklaşık 30 bin denekle sürdürülen denemenin erken sonuçlarını yayımladı.

Virüsü önlemede şimdiye dek yüzde 90 başarı sağlayan aşının ciddi yan etkiye yol açmadığı bildirildi.

Deneklerin üçte ikisine aşı formülünün, üçte birine ise "placebo" denilen sahte formülün uygulandığı denemede, 14'ü aşının yapıldığı deney grubunda olmak üzere 77 kişide virüs tespit edildi.

Virüse yakalananlar arasında deney grubundakilerden hiçbiri hasta olmazken, kontrol grubunda 14 kişi orta ve ağır düzeyde belirtiler gösterdi.

"NVX-CoV2373" adı verilen aşının 3'üncü aşama klinik denemelerine 24 Eylül 2020'de İngiltere'de başlanmıştı. 18 ile 84 yaşları arasındaki 15 bin gönüllünün katıldığı denemenin 29 Ocak'ta yayımlanan erken sonuçlarında aşının yüzde 89,3 etkili olduğu bildirilmişti.

İngiltere'nin ardından ABD ve Meksika'da 33 bin gönüllünün katılması hedefiyle ayrı bir üçüncü aşama deneme başlatılmıştı.

Genetik mühendisliğiyle üretilmiş Kovid-19 glikoprotein partikülünü içeren aşı adayı, şirketin diğer aşılarında kullandığı güçlendirici katkı maddesiyle (adjuvan) daha fazla antikor ve daha uzun süreli bağışıklık üreterek, bağışıklık tepkisini artırmayı amaçlıyor.

ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirket, eylülden itibaren ayda 100 milyon doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor.

Şirketin ürettiği aşıların Kovid-19 Aşıları Küserel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla ihtiyaç durumundaki ülkelere ulaştırılması amaçlanıyor.

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