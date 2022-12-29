AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İlerinin tercihi "Şükür Secdesi" oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Ankara
İleri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" ve "çevre-yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Şükür secdesi
İleri, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu ve "spor" kategorisinde "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafı seçtiğini belirterek, "Fas bizim ilgiyle takip ettiğimiz bir mücadele ortaya koydu. Tarihi ve manevi bağlarımız olan bir millet. Başarılı oldular ve biz de bunu sevinçle karşıladık." diye konuştu.
TOGG’un ilk yolculuğu
Togg'un üretim bandından indirilmesinin Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olduğunu söyleyen İleri, mühendis bir siyasetçi olarak Togg'un üretilmesi ve ülkenin markasıyla piyasaya çıkmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Yangın müdahalesi
İleri, "çevre-yaşam" kategorisinde Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağanın jandarma ekiplerince kurtarılmasına ilişkin fotoğrafı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"O fotoğraf bende birçok değişik düzeyde çağrışımlar uyandırdı. Her şeyden önce insan-doğa ilişkisi içerisinde insanın sadece doğayı yıkan veya doğayı yıpratan bir rolü olmadığını, yeri geldiğinde doğaya yardım eden, doğayı koruyan bir aktör olabileceğini de resimleyen bir fotoğraftı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.