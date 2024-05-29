"Sinema dünyasındaki isimlerden neden Filistin'e destek bekliyoruz?" paneli düzenlendi
Moderatörlüğünü sanat eleştirmeni Samed Karagöz'ün üstlendiği panelde, yönetmen Abdülhamit Güler, yazar Halil İbrahim İzgi ve yazar Peren Birsaygılı Mut konuşmacı olarak yer aldı.
İstanbul
GZT'nin dijital sinema markası TimeCode, "3-2-1!" etkinliğiyle tanıtıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de gerçekleştirilen etkinlikte paneller, atölyeler ve yarışmalar yapıldı.
Etkinlik kapsamında moderatörlüğünü sanat eleştirmeni Samed Karagöz'ün üstlendiği "Sinema dünyasındaki isimlerden neden Filistin'e destek bekliyoruz?" başlıklı panel düzenlendi.
Panelde yönetmen Abdülhamit Güler, yazar Halil İbrahim İzgi ve yazar Peren Birsaygılı Mut konuşmacı olarak yer aldı.
Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit edilenlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Mut, sinemanın yaşanılan çağın en etkili sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Filistin halkının onur ve haklı mücadelesine destek vermek çok önemli. Filistin halkıyla kurduğumuz empati ve iyi niyetimizden şüphe yok ama siyonizmi çok fazla tanımıyoruz. Siyonizm nasıl ortaya çıktı? Nasıl bu kadar güçlendi? Siyasi siyonizm, kurulmadan çok önce edebiyatta ve beyaz perdede ortaya çıktı." dedi.
Mut, siyonizm fikrinin, İsrail devleti kurulmadan önce edebiyatta da kendine yer bulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bölgede İngiliz mandasının başladığı 1920'li yılların başında, kültürel siyonizm tamamen sistemleştirilmişti. Daha sonra siyasi siyonizm, kültürel ve edebi siyonizmden aldığı mirasla onları da kendisine katarak büyük bir mekanizmanın dişlileri haline geldi. Filistin'e gelir gelmez, 1916 senesinde ayaklarının tozuyla yaptıkları ilk iş Kudüs'te bir sinema açmak olmuştu. Siyon Sineması ismi verilen bu sinema 600 kişilikti. İlk İbranice filmi ertesi yıl çektiler. Daha sonra Filistin'in diğer şehirlerinde sinema salonları açıp bu filmleri göstermeye başladılar."
"Filistin'e destek veren insanları daha fazla yüreklendirmemiz gerekiyor"
Yazar Halil İbrahim İzgi de hakikatin tarafında yer alanların bir araya gelmesiyle sorunların aşılabileceğine inandığını vurgulayarak, "Kendi sanatçılarımızı ve gayret göstermiş insanlarımızı yüreklendireceğiz. Çünkü biliyoruz ki bir aktör ya da film, kuşaklararası iletişimi güçlendiriyor. Filistin'e destek veren insanları daha fazla yüreklendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sinema vasıtasıyla Filistin'e destek vermeyi kıymetli bulduğunu aktaran İzgi, "Aslında bu desteğin üretime kanalize edilmesi lazım. Senaristin senaryosunu Filistin için yazması, oyuncunun Filistin için oynaması lazım. Şu anki sadece kıymetli bir başlangıç. Sanatçılar bu durumlarda çok önemli. Çıra gibi o ateşin büyümesini sağlayan unsurlardan olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yönetmen Abdülhamit Güler ise Filistin meselesinde boykotun önemine vurgu yaparak, küresel sistemi ayakta tutan en önemli sac ayaklarından birinin ekonomi olduğunu dile getirdi.
Boykot edilen şeyin üretilmesinin önemine işaret eden Güler, "Demek ki esas boykot, Hollywood'u eleştiriyorsak kendi Hollywoodumuzu yapmaktır. Alternatif bir şeyler ortaya koymak da bir boykot biçimidir. Mesela Türki Cumhuriyetler arasında sinema için bir fon mekanizması kurulabilir." dedi.
TimeCode Editörü Şule Kalkan panel öncesi, GZT'nin dijital sinema markası TimeCode'un kuruluş hikayesini ve hedeflerini anlattı.
Program kapsamında ayrıca "Alternatif Film Afişi" başlığı altında kolaj atölyeleri yapıldı.