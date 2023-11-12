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Yaşam, insana dair

Yarım asırdır uğraştığı "sepet örme" sanatını kadınlara öğretiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Vedat Yaman, 55 yıldır uğraştığı unutulmaya yüz tutmuş sepet örme sanatını kadınlara aktarıyor.

Ali Rıza Akkır, Onur Çadır  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Yarım asırdır uğraştığı "sepet örme" sanatını kadınlara öğretiyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Muğla

Fethiye Yerel Tohumlar Derneğince başlatılan çalışma kapsamında, ilçede ikamet eden 68 yaşındaki Yaman, babasından öğrendiği mesleği kadın kursiyerlere öğretiyor.

Yaman, dedesinden kalan asırlık aletleriyle kursiyerlere kargı, söğüt ve hayıt ağaçlarıyla sepet yapımının inceliklerini gösteriyor.

Yaman, AA muhabirine, çocukluğunda sepetin çok meşhur olduğunu ve herkes tarafından kullandığını anlattı.

"Köyde Ayşe teyze sepeti koluna takar zeytine, Hasan dayı sepeti koluna takar çifte giderdi." diyen Yaman, teknolojinin ilerlemesiyle sepet örme ustalarının mesleği bıraktığını söyledi.

Kendisi de bırakmak üzereyken bu eğitimi vermesinin rica edildiğini aktaran Yaman, "Biz de devam ediyoruz. Kursa gelen herkes bu işe gönül vermiş, severek, isteyerek yapıyorlar. Bu işi yapan çok az kişi kaldı. Ben istiyorum ki bu iş unutulmasın." ifadelerini kullandı.

Sepet örmenin ince işçilik gerektirdiğine dikkati çeken Yaman, "Yargıç ya da yargı denilen el aleti olmazsa olmazımızdır. Kullandığım yargıç, babamın babasından bana kaldı ve asırlık. Meşe ya da zeytinden yapılan el aletini de bulamayanlara hediye ediyorum." dedi.

"Kendi başıma ne kadar uğraşsam da yapamazdım"

Enerji terapisti kursiyer İlknur Dünya, sepet örme işinin doğayla ilgili olduğunu, bundan dolayı etkinliğe katıldığını söyledi.

Geri dönüşüme önem verdiğini vurgulayan Dünya, "Kısa sürede güzel bilgiler edindik. Kendi başıma ne kadar uğraşsam da yapamazdım. Bir ağacın bu şekli alması çok güzel. Yaptığımız eserlerle evimizin enerjisi doğallığını koruyacak." diye konuştu.

Maden mühendisi kursiyer Işıl Noyan Daçe de uzun zamandır merak ettiği sepet örme işini öğrenmek istediğini dile getirdi.

Fethiye'de köylerde sepetlerin yapıldığını ve kullanıldığını anlatan Daçe, "Bu işi geleceğe taşımak ve doğadan faydalanmak çok önemli. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Fethiye Yerel Tohumlar Derneği Başkanı Ebru Oğuzhan Yeter de sepet örme geleneğini geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Özellikle kadınların sepet örmeyi öğrenmesini istediklerini, kadınların bu konuda çok yetenekli olduklarını belirten Yeter, kursları devam ettireceklerini kaydetti.

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