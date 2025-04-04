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Yaşam, insana dair

Üç yaşından beri Mısır’da yaşayan Alaybeyi, 55 yıldır özlemini duyduğu Türkiye’deki annesinin izini sürüyor

Babaannesi tarafından üç yaşındayken Mısır’a götürülen Kayhan Kaan Alaybeyi, 55 yıldır anne özlemiyle yaşıyor.

Aydoğan Kalabalık  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Üç yaşından beri Mısır’da yaşayan Alaybeyi, 55 yıldır özlemini duyduğu Türkiye’deki annesinin izini sürüyor Fotoğraf: Aydoğan Kalabalık/AA

İstanbul

Annesini aramak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine konuşan Alaybeyi, annesiyle babasının 1970 yılında ayrıldığını, ardından 3 yaşındayken babaannesiyle birlikte Mısır’a gittiklerini ve başkent Kahire’ye yerleştiklerini anlattı.

İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Kahire’de tamamlayan Alaybeyi, Mısır’da evlendiğini ve bir kızı olduğunu söyledi.

Hep anne özlemiyle yaşadığını ama bir türlü annesiyle görüşemediğini söyleyen Alaybeyi, babasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından anne özlemini daha fazla hissettiğini ve onu bulmak için daha fazla girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Alaybeyi, Türkiye’ye bunun için birkaç defa geldiğini, polis karakolları ve nüfus müdürlüklerine müracaat ettiğini ancak annesinin bilgilerine ulaşamadığını vurguladı.

Anne ve babasının Türk olduğunu başka vatandaşlıklarının bulunmadığını belirten Alaybeyi,
resmiyette adı "İnci" olan annesinin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebildiğini kaydederek, “Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım” dedi.

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