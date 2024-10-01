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Yaşam, insana dair

Pop müziğin efsane ismi Alpay, zirvede geçen yıllarını anlattı

Türkiye'de pop müziğin duayenlerinden "Alpay" olarak tanınan Alpay Nazikioğlu, sanatla dolu geçen yıllarını halen ilk günkü gibi hafızasında tutuyor.

Ali Ballı  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Pop müziğin efsane ismi Alpay, zirvede geçen yıllarını anlattı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşiyle yaşamını sürdüren sanatçı Alpay, Anadolu Ajansı'nın (AA) yürüttüğü "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında evinin kapılarını AA ekibine açtı.

Aynı zamanda avukat olan 89 yaşındaki ünlü sanatçının müzik kariyeri 1960'lı yıllarda başladı. O günden bu yana sayısız esere imza atan sanatçı, Türkiye'de müzik kariyerini hep zirvede tutmayı başardı.

Romantik rock tarzında deneysel müzikler yapan ve 1964'te "Üç Hürel" grubuyla müzik çalışmalarında bulunan Alpay, birçok Fransızca ve İtalyanca şarkıyı Türkçeye uyarlayarak seslendirdi. Sanatçı halen günümüzde de çok dinlenen "Kara Tren", "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara da imza attı.

Müzik kariyerine 20'den fazla albüm sığdıran sanatçı, Attila İlhan'ın bazı şiirlerini de kendince yorumlamasıyla tanınıyor.

Bir süredir bazı rahatsızlıklarla mücadele eden Alpay, AA muhabirine, Bodrum'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu, buranın kendisine huzur verdiğini ve iyi geldiğini söyledi.

Bir zamanlar Türkiye'de çok büyük anket yapıldığını ifade eden Alpay, o dönem kendisini Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yorumcusu seçtiklerini anımsattı.

Üretmeyi çok sevdiğini ve halen de devam ettiğini anlatan Alpay, "İsmini bile unuttuğum sayısız şarkılarım var. Türkiye'de en çok şarkı yapmış insanım. Şarkılarımı araştırdığım zaman hatırlıyorum. O kadar çok şarkı yazmışım. Doğru Türkçe konuşmak gerekiyor. Türkçeyi yanlış kullanıyorlar. Benim çok sevdiğim şarkıcılar var onlar bile yanlış kullanıyor." dedi.

Sanat hayatı boyunca birçok isimle çalıştığına değinen Alpay, şarkı üretirken "Şöyle bir şarkı yapayım da meşhur olsun" diye düşünmediğini, hayatı boyunca hep sevdiği şeyleri yaptığını dile getirdi.

"Alpay'a Saygı" albümünün ikincisinin çıkacağını aktaran usta sanatçı, bu albümde Kubat, Ferhat Göçer, Fatih Erkoç gibi bazı sanatçıların eserlerini seslendirdiğini ifade etti.

Hayatta yapamadığı bir tek şeyin olduğunu dile getiren sanatçı, 16 yaşında futbol milli takımına seçildiğini 18 yaşında ise babasının zoruyla futbolu bıraktığını, bundan dolayı da çok pişman olduğunu belirtti.

"Yakında bir jübile konserim olacak"

Sanat yaşamının İspanyolca şarkılar yaparak başladığını belirten Alpay, şöyle konuştu:

"İspanyolca şarkılar söylemeyi severdim. Yıllar sonra Türkçe şarkılar yapmaya başladım. Söylediğim bütün şarkılar Türkiye'de bir numara olmaya başladı. Bir anda zirveye çıktı. Hayatımda hiçbir zaman iniş yaşamadım. Yakında bir jübile konserim olacak. Bu konserde ben az şarkı söyleyeceğim. Benim şarkılarımı başka sanatçılar seslendirecekler. Çok güzel bir şey olacağını zannediyorum. Zamanı henüz belli değil ama ben her zaman hazırım. Büyük olasılıkla İstanbul'da yapılacak. Allah bana çok büyük yetenekler vermiş. Çok şükrediyorum. Bundan dolayı da çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah'ın verdiği tüm bu yetenekleri kullandım. Resim yapıyorum hala da yapıyorum. Bir sergi açmayı da düşünüyorum."

Alpay, "Aysel" şiiri ve çok sevilen "Eylül'de Gel" şarkısının bir bölümünü rahatsız olmasına rağmen sevenleri için seslendirdi.

Sanatçının "Alpay'a Saygı" albümünde Alpay ile "Sessiz Kalma" adlı şarkısına düet yapan sanatçı Gözde Ural da sanatçıyı evinde sık sık ziyaret ediyor.


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