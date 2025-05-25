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Yaşam, insana dair

Kur'an okumayı öğrenen down sendromlu Elif ve Fatma hatim indirdi

Erzurum'da Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen down sendromlu Elif Ademoğlu ve Fatma Kisha, hatim indirdi.

Tevhid Furkan Nehri  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Kur'an okumayı öğrenen down sendromlu Elif ve Fatma hatim indirdi Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Kur'an-ı Kerim, işaret dili, okuma yazma, fotoğrafçılık, bilgisayar, resim, ahşap yakma, örgü, filografi, takı tasarım, masa tenisi, satranç, bağlama ve müzik gibi birçok kurstan ücretsiz faydalanıyor.

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Her sabah evlerinden servislerle alınan özel öğrenciler, gün boyu çeşitli aktivitelerle sosyalleşme imkanı sağlıyor.

Şimdiye kadar özel gereksinimli 750 kişinin eğitim gördüğü merkezden faydalanan down sendromlu Elif Ademoğlu ve Fatma Kisha da Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeyi başardı. İki yıldır hatim indiren down sendromlu kızlar, azimleriyle çevresindekilere örnek oluyor.

Merkez müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine, engel durumuna göre öğrencilerin 17 farklı branşta eğitimler aldığını ve karma sınıflarda verilen eğitim modeliyle, bireyler üzerinde önemli gelişimler gözlemlediklerini söyledi.

Merkezde ailelerin taleplerine göre de çalışmalar yapıldığını ve bu bağlamda özel öğrencilere Kur'an da öğretildiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim eğitimimizde görme engelli öğrencilerimiz için kabartmalı eğitimler veriliyor. Elifbadan başlayan çocuklarımızdan, 17'si Kur'an okumayı öğrendi. Eğitimi tamamlayanlara kurs bitiminde sertifika veriyoruz. Kurs bitince tören yapıyoruz. Okuma yazması dahi olmayan çocuklarımızdan Kur'an okumayı öğrenenler var."

"Onların Kur'an okumaları, aşkla göreve gelmemi sağlıyor"

Merkezde 4 yıldır Kur'an-ı Kerim öğreticisi olarak görev yapan Ayşe İclal Pınar ise öğrencilerin engel durumlarına göre eğitim verdiğini dile getirerek, "Çocuklarımıza fiziksel ve zihinsel durumlarına göre eğitim yöntemi belirliyorum. Birkaç kere okuttuğum veya renkler üzerinden görsel çalışmalar yaptığımız oluyor. Çocuklarımızın seviyesine göre eğitimler yapıyoruz. Onların Kur'an okumaları, aşkla göreve gelmemi sağlıyor. Çok güzel değişimler gördük. Ailelerine karşı tutumları, kurum içindeki davranışları gibi birçok alanda çok değiştiklerini gözlemleyebiliyoruz." diye konuştu.

Down sendromlu Elif Ademoğlu ise iki yıldır Kur'an okuduğunu belirterek, "Evde de okuyorum. 3 kez hatim indirdim. Kur'an benim aşkım." ifadesini kullandı.

Fatma Kisha da ramazanda hatim indirdiğinden bahsederek, "Ramazanda babam için okudum. Kur'an okuyunca içimde huzur oluyor. Evde de annemle birlikte okuyorum. Her gün okuyup çalışıp geliyorum." dedi.

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