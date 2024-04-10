Dolar
32.25
Euro
35.02
Altın
2,354.08
ETH/USDT
3,522.70
BTC/USDT
68,972.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa 2. OSB bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Yaşam, insana dair

Kapıkule'de tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Cihan Demirci  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Kapıkule'de tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Meslektaşlarıyla bayram namazının ardından bayramlaşan şoförler, ailelerini de telefonla görüntülü arayarak hasret giderdi.

İstanbul'dan aldığı yükü Polonya'ya götüren tır şoförü Nuri Demircan, AA muhabirine, 36 yıldır tır şoförlüğü yaptığını bu bayramı da ailesinden uzakta geçirdiğini söyledi.

Buruk bir bayram yaşadığını belirten Demircan, "Bayramda da yine yollardayız, cenazemiz, hastamız oluyor gidemiyoruz. Çoluk çocuğumuzdan ayrı ailemizden uzak bir bayram yaşıyoruz. Bayram namazından sonra ailemi aradım görüştüm, bayramlaştık." dedi.

"Hayatımız yollarda geçiyor"

Bursa'dan Romanya'ya yük götüren Fırat Katal da tır şoförlerinin hayatının yollarda geçtiğini dile getirdi.

Ailesinden uzak buruk bir bayram geçirdiğini ifade eden Katal, "İnşallah Kurban Bayramı'nda ailemizle birlikte kurbanımızı keseriz. Namazı burada kıldık, sonra da ailemi görüntülü arayıp bayramlaştım. Duygusallaştık ama hayırlısıyla geçecek inşallah." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum
Şehit yakınları bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Kapıkule'de tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Kapıkule'de tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Kocaeli ve Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü 1 günlük seyir yasağı

İstanbul'da bayram alışverişi için Eminönü'nü tercih ediliyor

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta çarşılarda buruk bayram telaşı yaşanıyor

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta çarşılarda buruk bayram telaşı yaşanıyor
İdlib'de kamp sakinleri pahalılığın pençesinde Ramazan Bayramı'na daha buruk giriyor

İdlib'de kamp sakinleri pahalılığın pençesinde Ramazan Bayramı'na daha buruk giriyor
Hataylı depremzedeler, köy tipi konutlarında ilk bayramlarına giriyor

Hataylı depremzedeler, köy tipi konutlarında ilk bayramlarına giriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet