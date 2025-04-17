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Yaşam, insana dair

Erzurum'da yaklaşık 107 bin kadın, dikişten filografiye katıldığı kurslarla sosyal hayata katıldı

Erzurum'da 12 yılda yaklaşık 107 bin kadının eğitim aldığı meslek kursları, hem gelir kapısı oluyor hem de sosyalleşmeye katkı sağlıyor.

Tevhid Furkan Nehri  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Erzurum'da yaklaşık 107 bin kadın, dikişten filografiye katıldığı kurslarla sosyal hayata katıldı Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Erzurum Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) 2013'te hizmete başladı.

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Açıldığı günden bu yana çoğunlukla ev kadınlarının meslek edinmelerini ve sosyalleşmelerini hedefleyen kurslarda, filografi, dokuma, dikiş, bilgisayar, resim, el sanatları, ön muhasebe, evde bakım, nakış ve minyatür gibi birçok alanda eğitimler sürüyor.

Kadınlar, kurslarda aldıkları eğitimler sonucunda öğrendikleri mesleklerle ilgili üretimler yaparak gelir elde edebiliyor. Bazıları ise alanına uygun iş yerlerinde istihdam edilebiliyor.

Kent geneline yayılan 26 merkezdeki kurslarla, meslek eğitimlerinin yanı sıra yeni aktivitelerle ev kadınlarının daha çok sosyal hayata girmesi sağlanıyor.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan protokol kapsamında da kadınlar kurslara katılıyor.

Meslek Edindirme Şube Müdürü Hilal Demir, AA muhabirine, kursların ilk etapta kadın istihdamına yönelik açıldığını, sonrasında her alana yayılarak hız kesmeden büyümeye devam ettiğini söyledi.

Kurs olarak hedeflerinden bahseden Demir, şöyle devam etti:

"2013'ten 2025 yılına kadar geçen sürede açılan kurslarımızda yaklaşık 107 bin kadınımıza kurs hizmeti verdik. Amacımız, kadınlarımızın buradan öğrendikleri herhangi bir mesleki beceriyi, aldıkları sertifikayı evlerine yönelik bir ekmeğe dönüştürmelerini sağlamak. İlk hedefimiz buydu. Bunun dışında bu kurslardan hizmet alan herkesi şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının içine katmak da amaçlarımızdan biriydi. Bu alanda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kadınların kurslarda çok ciddi arkadaş çevresi edindiğini dile getiren Demir, "Aynı zamanda birey olma özelliğini yaşıyorlar. Çoğu anne, eş, evlat pozisyonundan burada tek başına bir birey olma pozisyonuna iniyor ve bu da onları çok mutlu eden bir durum oluyor. Herhangi bir meslek için gelenlerin dışında ev hanımlarımız da çok fazla talep gösteriyor." dedi.

Kurslara gelen kadınların sadece eğitim almadığına, aynı zamanda spor salonlarını da kullanabildiklerine işaret eden Demir, onlar kurstayken çocuklar için de aynı anda özel eğitimler verildiğini aktardı.

Kadınlar kişisel gelişim eğitimlerine de katılıyor

Okuma salonlarında kişisel gelişim eğitimlerinin de sık sık verildiğini kaydeden Demir, "Buraya gelen bir anne günün sonunda tüm enerjisini atıp eve gitmiş oluyor ve sosyal hayatta 'ben de varım' duygusuyla kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Bu da evindeki yaşantısına katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

ESMEK yapısının her geçen gün yenilikler yaparak geliştirildiğini, kursların talebe göre açıldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Kursları planlarken tek başına kurgu oluşturmuyoruz. Özellikle mahalle taramaları yapıyoruz, bölgedeki insanların ihtiyaçlarını soruyoruz ve sorgulamalar sonucu kurslarımızı açıyoruz. Buraya gelen kursiyer, talebi doğrultusunda istediği kurs açılmış olarak geliyor. Gelmişken farklı kursları da görerek faydalanıyor. Biz yola çıkarken bu kadar büyüyeceğimizi tahmin edemiyorduk. Şimdi herkesin mahallesinde olacak şekilde açılmaya devam ediyor."

"Kursları bir kadının başarısının basamağı olarak görüyorum"

ESMEK kurslarına katılan Bedia Dönmez, 8 yıldır katıldığı kursların ev hanımlarına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Evde boş kaldığı için kurslarla tanıştığını, sonrasında aşçılık, bilgisayar ve dikiş eğitimleri aldığını belirten Dönmez, "Sosyallik, kendimizi geliştirmek, bir şeyler üretmek adına çok güzel oluyor. Kursları bir kadının başarısının basamağı olarak görüyorum. Gençlerimiz burada öğrendikleriyle iş bulabiliyor, amaçsız kurslar değil." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın 5 günü dikiş kursuna katılan Neşe Kaygusuz da "Evde durmaktan sıkılmıştım, can sıkıntısından geldim. Ev hanımıyım. Güzel terapi oluyor. Arkadaşlarımızla geliyoruz. Buradan çıkınca kendilerine iş yapan arkadaşlarımız var." diye konuştu.

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