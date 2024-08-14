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Yaşam, insana dair

Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna, hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 248. saatte enkaz altından çıkarılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak yerleşti.

Buğrahan Ayhan  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna, hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı

Ankara

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla arayarak tebrik etti.

Ölmez'in Ankara Üniversitesini kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ünüvar, "Geçen yıl depremden sonra gönül bağı kurmuştuk sizinle. Bizim bir depremzede kardeşimiz olarak seni misafir etmiştik, tedavini yapmıştık. Şimdi artık organik bağ kurdun, hakiki bir Ankara Üniversiteli oldun. Heyecanla bekliyoruz seni." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesini kazandığı için heyecanlı olduğunu belirten Ölmez de Ünüvar'a her şey için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etmişti

Depreme Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda yakalanan, annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ölmez, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Aleyna Ölmez, teyzesiyle birlikte bir süre Ankara'da yaşamış, ardından Kahramanmaraş'a dönmüştü.

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