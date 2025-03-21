Down sendromlu bireyler ve aileleri kapsamlı sosyal ve hukuki destek talep ediyor
Down sendromlu bireyler ve aileleri, eğitim, kültür, spor, sosyal hayat ve sağlık gibi birçok alanda devam eden sorunlarının çözülmesini ve toplumsal bilinçlendirmenin artırılması gerektiğini dile getirdi.
İstanbul
Türkiye Down Sendromu Derneğinin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Down sendromlu bireyler ve aileleri, yaşadıkları sorunları ve taleplerini AA muhabirine anlattı.
Down sendromlu Başar Gülçiçek'in annesi Gül Kızılyel Gülçiçek, özellikle sağlık alanında ciddi sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, "Çocuğumu özel sigorta yaptırmak istedim. Bir sigorta acentasına gittim. Orada benim çocuğum Down sendromlu olduğu için yapamayacaklarını söylediler. Ben gerçekten çok üzüldüm. Benim çocuğum da bir birey. Benim çocuğumun da topluma karışması lazım ve benim çocuğum engelli değil. Sadece bir kromozom fazlalığı var. Bu durum benim gerçekten çok üzdü." dedi.
Gülçiçek, bazı insanların tavırlarının da kendilerini çok rahatsız ettiğini belirterek, "Yolda yaşadığımız sıkıntılar, insanlar çocukları bizim çocuklarımızın yanından çekiyor. 'Aman ısırır mı, döver mi? Ya da bir şey mi yapar'. Bunlar bizi çok üzüyor. Özellikle lütfen insanlarımız bilinçli olsun." ifadelerini kullandı.
Down sendromlu Başar Gülçiçek de "Oy kullanmak istiyorum. Eşit hak kazanmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Ekmek parası kazanmak istiyorum. İşverenlere sesleniyorum. İş verin, hak verin." dedi.
Down sendromlu bir kızı olan Gamze Arapoğlu ise eğitimlerin daha kapsamlı olması ve hayat boyu sürmesini talep ederek, şunları kaydetti:
"Kızım Şevval 1. sınıfta Şevval okumayı öğrendi. Okuyarak artık okul hayatında güzel bir yerlere geldi. Kitaplar okuyunca kendisi mutlu oldu. Özellikle rehabilitasyon merkezlerimizden biz hayat boyu eğitim istiyoruz ki bu çocuklar yapabiliyor."
Down sendromlu Şevval Arapoğlu de "Devletimden ömür boyu eğitim istiyoruz. Eşit haklar istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Çocuğumu anaokuluna zor kabul ettirdim"
Zehra Karatlı ise Down sendromlu çocuğunu anaokuluna kabul ettirmekte çok zorlandığını ifade ederek, "Belki de semtimizdeki bütün anaokullarını gezmiş durumdayım ama çok zor kabul ettirdim çocuğumu bir anaokuluna. Hiçbir sorun çıkartmadıkları halde sorun olarak görülüyoruz. Yani bu çok zor. Bizim çocuklara göre de bir eğitim sistemi kurulmalı." ifadelerini kullandı.
Melek Özçelik ise sosyal haklar konusunda ciddi ayrımcılıklara maruz kaldıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Eğitimlerimizin ömür boyu olmasını istiyoruz. Kesintisiz yani destek eğitimlerimizin kesilmeden ömür boyu almasını istiyoruz. Spor komplekslerinde, yani spor faaliyetlerinde çocuğumu hiçbir yere veremedim. Yani diyorlar ki, 'Sizin çocuğunuza göre bizim eğitmenimiz yok.' Ben çocuğum yüzmeye gitsin isterim, spora gitsin isterim. Bir kuruma gittim oradan gitar eğitimi alsın diye. Dediler, 'Sizin çocuğunuza alamayız.' Bizim engellerimizi kaldırın. Lütfen, yani bizim çocuklarımızla fırsat verildiğinde çok şeyler yapabiliyor, çok şeyler başarabiliyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.