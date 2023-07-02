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Yaşam, insana dair

Azimle çalışıp keman çalmayı öğrenen görme engellinin hayali sahneye çıkmak

Mersin'de yaşayan görme engelli İbrahim Yaşar Koçak, iki yıl önce çalmaya başladığı kemanıyla orkestrada yer almak istiyor.

Aleyna Coşkun  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Azimle çalışıp keman çalmayı öğrenen görme engellinin hayali sahneye çıkmak Fotoğraf: Aleyna Coşkun - AA

Mersin

Merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde yaşayan, ayakkabıcılıkla uğraşan 57 yaşındaki Koçak, 2010'da gözündeki damarların kuruması neticesinde görme yetisini kaybetti.

İki gözünün de görmemesi nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Koçak, sokakta yürürken duyduğu keman sesinden etkilendi. Koçak, bunun üzerine keman alarak yaklaşık bir yıl evde kendi başına keman çalmayı denedi, daha sonra bir müzik öğretmeninden ders almaya başladı.

İki yıldır keman dersleri alan Koçak, artık çalabildiği enstrümanla orkestrada yer alacağı günün hayalini kuruyor.

"Keman çalmak ayrı bir dünya"

İbrahim Yaşar Koçak, AA muhabirine, keman çalmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Müziğin kendisine iyi geldiğini ifade eden Koçak, keman çalarken hislerinin derinleştiğini anlattı.

Görme engelli olmasına rağmen azim göstererek keman çalmayı öğrendiğini belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Keman çalmak ayrı bir dünya. Notaları birleştirdiğinde bir cümle oluşuyor. Cümlede sevgi, barış, yaşama sevinci, üzüntü var. Keman çalmayı görmeden dokunarak, hissederek öğreniyorum. Hocamın verdiği talimatlara göre notaları beynimde hapsediyorum. Zor oluyor tabii. Müzikle uğraştığınız zaman hiç dünya telaşı kalmıyor. Hepsini kafanızdan silmiş oluyorsunuz. Keşke daha erken tanışsaydım. Hayata bakışımı değiştiriyor, engelimi unutturuyor."

Koçak, hiçbir zaman pes etmediğini ve daha iyi noktalara gelmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kendisini geliştirip bu alanda sahne alma hedefinin olduğuna dikkati çeken Koçak, "Hedefim, hayalim, kemanımla bir orkestrada koro ya da solistle eserler çalmak. Çok arzu ediyorum. Gözüm kapandı diye isyan etmedim. Çok şükür. Dünyayı görmüyorum belki ama müzik bana başka bir dünyanın kapısını açtı." diye konuştu.

Koçak, engellilerin kendisine bir uğraş bulması gerektiğini belirterek, engellerin ancak bu şekilde aşılacağını vurguladı.

"Çok çalışkan, azimli ve zeki bir insan"

Müzik öğretmeni Reyhan Bezdüz de İbrahim Yaşar Koçak'la çalışmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Koçak'ın azim ve kararlılıkla kısa sürede iyi noktaya geldiğine değinen Bezdüz, şunları kaydetti:

"Geldiğimde kendi çabalarıyla belli bir noktaya gelmişti. İstediği bazı parçaları çalabiliyordu. Derslerde verdiğim metotları uyguluyor, ödevlerini yapıyor. Çok çalışkan, azimli ve zeki bir insan."

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