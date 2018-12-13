Tren kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli gözaltında

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 13.12.2018

Tren kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli gözaltında

ANKARA

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Muhabir: Orhan Onur Gemici, Sertaç Bulur

© Anadolu Ajansı 2018