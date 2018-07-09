ANKARA
Başbakanlığın yazısı üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinde yer alan duyuruda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin dün Başbakanlığın 47121 sayılı yazısıyla getirilen geçici yayın yasağının, Başbakanlığın 47135 sayılı kararı ile kaldırıldığı kaydedildi.
- Tekirdağ'daki tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti
- 'Trenin yıllık kontrolleri nisanda yapılmış'
- Tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı kaldırıldı
- Ulaştırma Bakanlığı kazanın nedenini açıkladı
- 'Kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır'
08.07.201
Muhabir: Burcu Çalık