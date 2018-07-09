Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK, Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 09.07.2018

Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı kaldırıldı

ANKARA

Başbakanlığın yazısı üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinde yer alan duyuruda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin dün Başbakanlığın 47121 sayılı yazısıyla getirilen geçici yayın yasağının, Başbakanlığın 47135 sayılı kararı ile kaldırıldığı kaydedildi. 

Tren kazası sonrası tüm imkanlar seferber edildi
Tekirdağ'da tren kazası sonrası tüm imkanlar seferber edildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Jeneratörler iş makineleriyle kaza bölgesine taşındı.

08.07.201

Muhabir: Burcu Çalık

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