ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Hollanda'nın 400 yılı aşkın süredir kültürel değişim ve birçok alanda devam eden ticari iş birliğini içeren iyi ikili ilişkileri olduğunu söyleyen Blok, şöyle konuştu:

"Örneğin, kültürel değişim açısından, gün be gün daha fazla Türk öğrenci öğrenimleri döneminde Hollanda'ya gelmeyi tercih ediyor. Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı da benzer şekilde artış gösteriyor."

Halklar arasındaki bu değişimin önemine dikkati çeken Blok, "Bir başka deyişle, ülkelerimiz arasındaki çok çeşitli ve güçlü bağlar var." dedi.



İki ülkenin Temmuz ayında karşılıklı olarak büyükelçileri atama kararı almasından memnuniyet duyduğunu belirten Blok, şöyle devam etti:



"Türkiye, hepimizi etkileyen, ancak açık bir şekilde kendisini etkileyen zor bir bölgeye sınırı olan önemli bir NATO müttefiki. Türkiye ayrıca üç buçuk milyon mülteciye ev sahipliği yaparak büyük ilgi ve güçlü desteği hak ediyor. Türkiye İdlib'teki duruma ilişkin de olumlu bir rol oynadı ve ateşkesin korunmasına yönelik mutabakat sağlandı. Bu, Suriye'deki insani durumun daha da kötüye gitmesini önledi."



Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Türkiye'nin son dönemde zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "2016 Temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı. Türk Meclisinin bombalanmasına dair izleri görmek üzere bugün Meclis'i ziyaret edeceğim. Şu çok net ki, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü korumalıyız. Bu, hükümetler olarak bizim halklarımıza karşı görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.



Bugünkü görüşmelerde demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yanı sıra terörle mücadele konularının da ele alındığını belirten Blok, "Hollanda ve Türkiye Küresel Terörle Mücadele Forumu'nda ortaklar. Bakan Çavuşoğlu ve diğer meslektaşlarımla geçen hafta BM Genel Kurulu sırasında terörizmle mücadele adımlarını ela alma fırsatımız oldu. Güvenlik konularında iş birliğimizi artırmanın yollarını aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki insan odaklı bağların ilişkileri güçlendireceğini vurgulayan Blok, "Türkiye ve Hollanda arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi ve karşılıklı çıkar ve endişelerimiz hakkında yürüttüğümüz istişarelere devam etmeyi umuyorum." dedi.



Blok, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin bir soru üzerine ise müzakere sürecinde kriterlerin karşılanması ve süreçte ilerleme kaydedilmesi için de adım atılması gerektiği vurguladı.



Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler hakkındaki bir soruya Türkiye'nin devasa ekonomik fırsatlara ve imkanlara sahip olduğu yanıtını veren Blok, şunları kaydetti:



"Hollandalı yatırımcılar, Türkiye'ye büyük ilgi duyuyor. Bu yüzden iki ülkenin iş insanlarının bir araya gelebileceği ekonomik konseyin kurulmasına karar verdik. Bu yolla hem Türkiye'ye hem de kendimize yardım etmiş olacağız. Ticaretten her ikimiz de yararlanırız."

Muhabir: Tevfik Durul-Nazlı Yüzbaşıoğlu-Meltem Bulur