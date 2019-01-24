Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız." dedi.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım törenine katıldı.

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"Türkiye Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Uzay Ajansı'na ilişkin, "Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum."

"e-devlet kullanıcı sayısı 41 milyonu aştı"

Erdoğan, elektronik devlet (e-devlet) kullanıcı sayısının 41 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

Bugün artık gücün belirleyicisinin, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür."

"İnsan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir"

Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrim olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir."

"Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir"

"Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz." dedi.

Son 5-6 yılda Türkiye'nin başına gelen her hadisenin, ülkeyi tökezletip düşürme projesinin birer parçası olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız yeter." ifadelerini kullandı.

"Nerede bir darbe girişimi varsa biz hepsinin karşısındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın neresinde olursa olsun her türlü darbeye karşı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız."

"FETÖ ile mücadelede en küçük bir gevşeme yok"

FETÖ ile mücadelenin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şayet haksızlık yapılmış olan varsa onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmış varsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık. Verilen bu kutlu mücadeleyi sulandırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye çalışanlara da izin vermedik. Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık."