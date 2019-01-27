Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.

ANTALYA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

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Konuşmasına, "Buraya gelmeden önce isimlerini ilan ettiğimiz belediyle başkan adaylarımızın bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, Antalya'nın belediye hizmetleri konusunda önceki dönemlere göre farklı standartlar yaşadığını söyledi.

Bir dönem Antalya'nın başına belediyecilik anlamında kara bulutlar çöktüğünü ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in iki dönem bu kara bulutları dağıtmak için çok büyük mücadele verdiğini ve farklı projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hamdolsun Antalya'ya belediyecilikte çağ atlatmak AK Parti'ye nasip olmuştur. Şimdi bir kez daha Menderes kardeşimizle belediyecilikte Antalya'yı daha ileriye taşımaya talibiz. Bugün burada açılışını yapacağımız tesisler, Menderes kardeşimizin Antalya'ya son yıllarda kazandırdığı sadece küçük bir kısmıdır. Sadece bu yatırımlar, Antalya'ya yapacağımız hizmetlerin ipucudur."

Hizmete alınan projeler

Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplam 841 milyon lira yatırım bedeli olan 27 tesis ve hizmetin açılışının bugün yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri 250 milyon liralık yatırım bedeli olan Konyaaltı Yaşam ve Sahil Parkı, bir milyon metrekareyi aşkın bir alanda, yaklaşık 10 ayda tamamlanan bu projeyle sahilin 6,5 kilometrelik bölümündeki tüm yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilendi. Mevcut ağaçlar korunmakla kalmadı, buralara 7 bin yeni ağaç dikildi. Spor alanlarıyla bu bölge gerçekten Antalya'ya yakışır bir hale getirildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Yine 250 milyon lira yatırım bedeli olan Kızıllı Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'dir. Üstelik 4 bin ton atık işleme ve 25 megavat enerji üretim kapasiteli bu proje, yap-işlet-devret yöntemiyle belediye bütçesine yük getirmeden hayata geçirilmiştir. Bu önemli yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşması devam ederken bir vatandaşın, "Heyecandan kalbim duracak." diye bağırması üzerine Erdoğan, "Aman durmasın o kalp bize lazım." yanıtını verdi.

Açılışı yapılan projeler hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımların Antalya'mıza kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere ekibine, müteahhit firmaları, mühendisleri, işçileri herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

"İnsansız hava aracını silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz"

Antalya'da yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almaktır. Fırtına, erken uyarı sisteminden, dalgalara karşı araçları ve binaları koruyacak engellere kadar yeni tehditlere uygun her türlü önlemi alacağız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyin önündedir. Türkiye yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarını vatandaşlarımıza hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet görmüştür. Yıllar boyunca Türkiye'nin yoksulluğuna, geri kalmışlığına, sıkıntılarına bahane olarak hep imkanlarının yetersizliği gösterildi.

Ne zaman ki biz ülke yönetimini devraldık işte o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil, zihniyet, zihniyet. Kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yer altından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. 3,5 kat Türkiye'yi büyüttük. Biz son 16 yılda bu adımları atarken ama zihniyet değişti, bugünlere geldik. İhracatta, ticarette, yatırımlarda, ekonominin tüm alanlarında elde ettiğimiz başarıları böyle yakaladık. Bakınız göreve geldik, savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılıyorduk ama bugün yüzde 65'ini karşılıyoruz yerli olarak. İnsansız hava araçlarını artık biz yapıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını biz yapıyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı biz yapıyoruz. Hele hele şimdi insansız hava aracını silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içerisinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek."

"Yanlış yaparlarsa yine oradayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız." dedi.

Erdoğan, Büyükşehir Belediyesince Boğaçayı mevkisinde düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, milletin vatanına sahip çıktıkça devletin büyüdüğünü, güçlendiğini, devletin, milletin önünü açtıkça insanların her alanda büyük başarılara imza attığını belirtti.

Gelinen noktanın çok önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getiren Erdoğan, 2023 hedeflerine mutlaka ulaşılacağını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin orta ve üst gelişmiş ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesinin, ancak bu şekilde mümkün olacağını söyledi.

Türkiye'nin G20'de dünyaya örnek teşkil ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Biz bir üst sınıfa atlamaya çalıştıkça bazıları bizi bir alt gruba göndermek için var güçleriyle çalışıyor. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bir de bu gözle okunursa bunları çok daha iyi anlarız. Şayet Türkiye, 2003-2013 arasındaki büyüme hızıyla devam etseydi bugün hedeflerimize çok yaklaşmış olacaktık. Önümüze çıkartılan onca engel, uğradığımız onca saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla gittiğimiz bir dönemde trenimizi raydan çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığından en küçük geri adım atmadıklarını ve atmayacaklarını ifade etti.

Yatırımları, dünyanın hayranlıkla takip ettiği dev projeleri, siyasi açılımları, askeri altyapıyı güçlendirmeye aynı hızla devam ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ve Kandil'de teröristlerin inlerine girildiğini kaydetti.

Erdoğan, "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı, hem gücümüze güç katıyor hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dün olduğundan daha kararlıyız. İnşallah diğer 80 vilayetimizle birlikte Antalya'nın da desteğiyle bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız." diye konuştu.

"Milletimizin kavga, karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü yok"

Antalya'nın yarınının bugünden daha güzel olacağını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlardan büyükşehirde ve ilçe belediyelerde Cumhur İttifakı'na destek vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda suistimallerin görülmeyeceğini, diğerlerinin hayatlarının ise suistimal olduğunu söyledi.

Son 16 yıldaki başarılarının sebeplerinin istikrar ve güven olduğunu, bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman ülkeye istikrar ve güven hakim olmuşsa demokrasimiz ve ekonomimiz kazanmış, ne zaman kaos ve karmaşa çıkmışsa hep birlikte kaybetmişiz. Milletimizin rahmetli (Adnan) Menderes ve (Turgut) Özal'ı bu derece hayırla yad etmesi onları istikrarın, güvenin, demokrasinin, kalkınmanın sembolü olarak görmesinden kaynaklanıyor. Bizim de girdiğimiz 14 seçimin tamamından başarıyla çıkmamızın sebebi budur.

Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği kritik süreç, Türkiye'nin sahip olduğu istikrar ve güven ortamına daha sıkı sarılmamızı gerektiriyor. Ne milletimizin ne ülkemizin artık hatırlamak bile istemediğimiz eski günlerin kavga, karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü yoktur. Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız.

Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, eserlerin Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in oğlu Akın Türel'e hediye verdi.

Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz-Merve Yıldızalp-Hatice Özdemir Tosun



