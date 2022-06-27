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Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak

Mustafa Kemal Bektaş   | 27.06.2022
Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak

Zonguldak

Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin 28 Haziran Salı günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.


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