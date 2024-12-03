Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayı ve domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Zonguldak
Dirgine köyündeki ormanlık alanda gezinti yapan Tuncay Sakallı, farklı mesafelerde ayı ve domuz sürüsüyle karşılaştı. Sakallı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayı ve domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi pic.twitter.com/JBx956Kh4S— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 3, 2024
Kayıtlarda, ayı ve domuz sürüsünün bir süre oldukları yerde bekledikten sonra ormanın iç kısımlarına doğru gittiği görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.