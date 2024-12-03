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Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayı ve domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Murat Sulucak  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı

Zonguldak

Dirgine köyündeki ormanlık alanda gezinti yapan Tuncay Sakallı, farklı mesafelerde ayı ve domuz sürüsüyle karşılaştı. Sakallı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kayıtlarda, ayı ve domuz sürüsünün bir süre oldukları yerde bekledikten sonra ormanın iç kısımlarına doğru gittiği görülüyor.

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