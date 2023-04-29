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Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen baraj suları altında kaldı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) su yüksekliğinin 125 metreyi aşmasıyla eski ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı.

Yusuf Okur  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen baraj suları altında kaldı

Artvin

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Nisan itibarıyla Yusufeli Barajı'ndaki su seviyesi 630,18 kotuna, su yüksekliği 126,68 metreye, depolanan su miktarı da 398,67 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli'nin eski ilçe merkezinin yanı sıra Irmakyanı, Yeniköy, Çeltikdüzü, Kınalıçam ve Meşecik köyleri de tamamen baraj suları altında kaldı.

Borçka'dan gelen Malik Erdoğan, yeni ilçe merkezini görmek için bulundukları bölgede eski ilçe merkezinin tamamen sular altında kaldığına şahit olduklarını söyledi.

Bir tarihin sular altında kaldığını görmenin hüzün verici olduğunu kaydeden Erdoğan, "Barajlar, ülkemizin ekonomisine katkı yapacak bir şey. Tabii insanların yaşadığı yerlerin sular altında kalması bize değişik bir duygu verdi. Tarih, insanların doğdukları, yaşadıkları yerler, anıları, hepsi sular altında. Sular da gittikçe yükseliyor." dedi.

Rize'den gelerek Yusufeli'ni gezen Hasret Apaydın da ilçenin eski halini sadece fotoğraflardan ve videolardan gördüğünü ifade ederek, "Eski ilçe merkezinin tamamen sular altında kaldığını görünce çok üzüldüm. Sanki ben buradan ayrılmış gibi hissettim. Burada yaşayan, kendi toprağından ayrılan insanları düşünemiyorum. Yeni ilçe merkezi de son derece güzel olmuş. Devletimiz güzel yatırımlar yapmış." diye konuştu.

"Ramazanın başında geldiğimizde ilçe sular altında kalmaya başlamıştı"

Artvin'de gazetecilik yapan Hatice Diler de son bir ayda yağan yağmurlar ve kar sularının erimesiyle baraj sularının çok hızlı yükseldiğini anlattı.

Sık sık bölgeye gelerek haber çalışması yaptığını belirten Diler, şunları söyledi:

"Ramazanın başında geldiğimizde ilçe sular altında kalmaya başlamıştı. Ortalarına geldiğimizde ise yarısından fazlası sular altında kalmıştı. Şimdi geldik ve ilçe tamamen sular altında kalmış. Vatandaşlarımız, her geçen gün yeni ilçe merkezine daha çok alışıyor. Bunu her ziyaret ettiğimizde görüyoruz. Önceki gelişimize göre yeni ilçe daha çok şenlenmiş. Çevre yeşillenmiş. Bu noktada 'Yusufeli, Artvin'in en modern ilçesi oldu.' diyebiliriz."

Betül Aykan da doğup büyüdüğü ilçenin baraj suları altında kalmasından dolayı hüzünlü olduğunu ifade ederek, "Artık Yusufeli sular altında kaldı. Su tutma başladıktan sonra gün gün izlemeye geldik. Anılarımızın, yaşantılarımızın nasıl sular altında kaldığını, sulara gömülüşünü izledik. Bazen izledik, bazen ağladık, bazen hüzünlendik. Geldiğimiz noktada eski ilçe merkezine dair bir şey göremiyoruz. Sadece anılarımız ve hatıralarımız kaldı." şeklinde konuştu.

Aykan, hamile olduğunu belirterek, "İnşallah bebeğimle birlikte yeni ilçe merkezinde güzel bir hayat, güzel bir gelecek nasip olur." dedi.

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